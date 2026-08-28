Непал и Китай предупредили о новых рисках наводнений из-за угрозы прорыва озера

Непал и Китай в четверг предупредили о новых рисках наводнений в Гималаях, поскольку существует угроза прорыва озера, образовавшегося на их границе, в регионе, который всё ещё борется с катастрофическим наводнением этой недели, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Поисково-спасательные операции всё ещё продолжаются, почти 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после того, как в среду наводнение обрушилось на приграничные районы Непала и Тибета (Китай). В МИД Украины в комментарии СМИ сообщили, что в этом районе пропали без вести по меньшей мере 56 украинцев.

Как сообщает Xinhua, число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 469 человек, по данным местной полиции.

Обе страны обвинили в наводнениях обрушение ледника, которое смыло камни, лёд, грязь и обломки в речные системы в горах.

Управление по вопросам стихийных бедствий Непала в четверг опубликовало сообщение, в котором предупреждается, что озеро, образовавшееся из-за обломков, перекрывших реку в месте наводнения, поднимается, и существует угроза его прорыва.

"Жителей нижних берегов... пассажиров, спасателей, участвующих в спасательных операциях, и все заинтересованные стороны просят быть особенно осторожными и оставаться в безопасных местах вдали от берегов реки и опасных зон", – заявили в ведомстве.

Китай предупредил, что в течение следующих трёх дней в это озеро, как ожидается, поступит 3 миллиона кубометров воды - эквивалент примерно 1200 олимпийских бассейнов, что создаст высокий риск прорыва, при этом пик ожидается примерно 1 сентября.

Образование подпрудного озера было зафиксировано на аэрофотосъёмке китайской спасательной командой в четверг, сообщил государственный вещатель CGTN.

На видеозаписи видны массы коричневой воды, накапливающиеся в бассейне без видимого выхода. Вода уже затопила кусты и деревья и, казалось, давит на преграду из обломков и камней.

Прогноз осадков на следующую неделю усилит угрозу, сообщили китайские государственные СМИ со ссылкой на Министерство водных ресурсов Китая.

"Объём воды продолжает расти, как и риск", – сказал государственному вещателю CCTV Чжу Цзиньфэн, исследователь гидрологического отдела Министерства водных ресурсов.

Учитывая предупреждение, некоторые спасатели в Непале в четверг начали перемещаться на возвышенности.

Спутниковые снимки помогли учёным установить возможную причину катастрофического наводнения в Непале и Тибете