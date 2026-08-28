Непал і Китай попередили про нові ризики повеней через загрозу прориву озера

Непал і Китай у четвер попередили про нові ризики повеней у Гімалаях, оскільки існує загроза прориву озера, що утворилося на їхньому кордоні, у регіоні, який все ще бореться з катастрофічною повінню цього тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Пошуково-рятувальні операції все ще тривають, майже 1000 людей досі вважаються зниклими безвісти після того, як повінь у середу обрушилася на прикордонні регіони Непалу та Тибету (Китай). У МЗС України у коментарі ЗМІ повідомили, що у цьому районі зникли безвісти щонайменше 56 українців.

Як повідомляє Xinhua, кількість загиблих внаслідок повені в Непалі зросла до 469 осіб, за даними місцевої поліції.

Обидві країни звинуватили в повенях обвал льодовика, який зніс каміння, лід, бруд і уламки в річкові системи в горах.

Управління з питань стихійних лих Непалу у четвер опублікувало повідомлення, у якому попереджається, що озеро, утворене обломками, що перекрили річку на місці повені, піднімається і існує загроза його прориву.

"Жителів нижніх берегів... пасажирів, рятувальників, які беруть участь у рятувальних операціях, та всіх зацікавлених сторін просять бути особливо обережними та залишатися в безпечних місцях подалі від берегів річки та небезпечних зон", – заявили у відомстві.

Китай попередив, що протягом наступних трьох днів в це озеро, як очікується, надійде 3 мільйони кубометрів води - еквівалент приблизно 1200 олімпійських басейнів, що створить високий ризик прориву, при цьому пік очікується приблизно 1 вересня.

Утворення бар'єрного озера було зафіксовано на аерофотозйомці китайською рятувальною командою у четвер, повідомив державний мовник CGTN.

На відеозаписі видно маси коричневої води, що накопичуються в басейні без видимого виходу. Вода вже затопила кущі та дерева і, здавалося, тисне на бар'єр з уламків та каміння.

Прогноз опадів на наступний тиждень посилить загрозу, повідомили китайські державні ЗМІ, посилаючись на Міністерство водних ресурсів Китаю.

"Об’єм води продовжує зростати, як і ризик", – сказав державному мовнику CCTV Чжу Цзіньфен, дослідник гідрологічного відділу міністерства водних ресурсів.

Враховуючи попередження, деякі рятувальники в Непалі в четвер почали рухатися до височин.

Супутникові знімки допомогли вченим встановити можливу причину катастрофічної повені в Непалі та Тибеті