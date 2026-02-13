$42.990.04
12:31 • 4794 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 23320 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 35094 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 30536 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 25677 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 36922 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 60050 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41050 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 58309 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36646 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Кількість жертв нічної атаки рф на Краматорськ зросла

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Краматорськ загинуло четверо людей, двоє поранено. Серед загиблих 8-річний хлопчик та його 19-річні брати.

Кількість жертв нічної атаки рф на Краматорськ зросла

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Краматорськ зросла до чотирьох, двоє людей поранено, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

4 людини загинули і 2 поранені - такі остаточні наслідки нічних ударів по Краматорську

- написав Філашкін.

Він вказав, що вчора близько 21-ї години росіяни атакували місто безпілотником та авіабомбами.

"Серед загиблих - 8-річний хлопчик та його 19-річні брати", - повідомив Філашкін.

За його даними, повністю зруйновано 3 будинки, пошкодження різного ступеня отримали 76 приватних будинків і газогін.

Атака рф на Краматорськ забрала життя трьох братів, їхні мати і бабуся отримали численні травми13.02.26, 09:05 • 6686 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Вадим Філашкін
Краматорськ