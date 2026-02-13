Кількість жертв нічної атаки рф на Краматорськ зросла
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Краматорськ загинуло четверо людей, двоє поранено. Серед загиблих 8-річний хлопчик та його 19-річні брати.
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Краматорськ зросла до чотирьох, двоє людей поранено, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
4 людини загинули і 2 поранені - такі остаточні наслідки нічних ударів по Краматорську
Він вказав, що вчора близько 21-ї години росіяни атакували місто безпілотником та авіабомбами.
"Серед загиблих - 8-річний хлопчик та його 19-річні брати", - повідомив Філашкін.
За його даними, повністю зруйновано 3 будинки, пошкодження різного ступеня отримали 76 приватних будинків і газогін.
