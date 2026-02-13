$42.990.04
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
11:25 • 24525 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
10:00 • 36464 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 31495 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 26207 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
12 февраля, 16:21 • 37215 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
12 февраля, 16:03 • 60370 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41138 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 58973 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
12 февраля, 11:56 • 36702 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
11:25 • 24513 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
10:00 • 36447 просмотра
Число жертв ночной атаки рф на Краматорск возросло

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В результате ночной атаки рф на Краматорск погибли четыре человека, двое ранены. Среди погибших 8-летний мальчик и его 19-летние братья.

Число жертв ночной атаки рф на Краматорск возросло

Число погибших в результате ночной атаки рф на Краматорск возросло до четырех, два человека ранены, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

4 человека погибли и 2 ранены - таковы окончательные последствия ночных ударов по Краматорску

- написал Филашкин.

Он указал, что вчера около 21 часа россияне атаковали город беспилотником и авиабомбами.

"Среди погибших - 8-летний мальчик и его 19-летние братья", - сообщил Филашкин.

По его данным, полностью разрушены 3 дома, повреждения различной степени получили 76 частных домов и газопровод.

Атака рф на Краматорск унесла жизни трех братьев, их мать и бабушка получили многочисленные травмы13.02.26, 09:05 • 6752 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Вадим Филашкин
Краматорск