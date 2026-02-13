Число жертв ночной атаки рф на Краматорск возросло
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Краматорск погибли четыре человека, двое ранены. Среди погибших 8-летний мальчик и его 19-летние братья.
Число погибших в результате ночной атаки рф на Краматорск возросло до четырех, два человека ранены, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
4 человека погибли и 2 ранены - таковы окончательные последствия ночных ударов по Краматорску
Он указал, что вчера около 21 часа россияне атаковали город беспилотником и авиабомбами.
"Среди погибших - 8-летний мальчик и его 19-летние братья", - сообщил Филашкин.
По его данным, полностью разрушены 3 дома, повреждения различной степени получили 76 частных домов и газопровод.
