Число жертв ночной атаки рф на Краматорск возросло

Число погибших в результате ночной атаки рф на Краматорск возросло до четырех, два человека ранены, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

4 человека погибли и 2 ранены - таковы окончательные последствия ночных ударов по Краматорску - написал Филашкин.

Он указал, что вчера около 21 часа россияне атаковали город беспилотником и авиабомбами.

"Среди погибших - 8-летний мальчик и его 19-летние братья", - сообщил Филашкин.

По его данным, полностью разрушены 3 дома, повреждения различной степени получили 76 частных домов и газопровод.

Атака рф на Краматорск унесла жизни трех братьев, их мать и бабушка получили многочисленные травмы