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Кількість страт у світі зросла на 53% у 2022 році. У лідерах Іран, Саудівська Аравія та Єгипет

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Згідно зі звітом Amnesty International, опублікованому у вівторок, загальна кількість відомих страт, проведених у всьому світі у 2022 році, зросла на 53% порівняно з показником 2021 року, передає УНН.

Деталі

Правозахисна організація у звіті про застосування смертної кари у всьому світі задокументувала не менше 883 страт у 20 країнах за 2022 рік, що є найвищим показником за п'ять років. Ця кількість, ймовірно, є вищою, оскільки тисячі страт у Китаї "тримаються в таємниці".

У доповіді йдеться, що державна таємниця в Північній Кореї та В'єтнамі, а також обмежений доступ до інформації в низці інших країн, як і раніше, перешкоджають більш повній оцінці застосування страти.

Amnesty International заявила, що 90% страт, відомих у світі минулого року, були проведені лише у трьох країнах: Ірані, Саудівській Аравії та Єгипті.

Кількість зареєстрованих страт в Ірані зросла з 314 у 2021 році до 576 у 2022 році, йдеться у повідомленні. У Саудівській Аравії їхня кількість потроїлася з 65 у 2021 році до 196 минулого року — це найвищий показник, зафіксований Amnesty International для країни за 30 років.

Помітне зростання порівняно з 2021 роком також було зафіксовано у Кувейті, М'янмі у Сінгапурі та США. 

Amnesty International зафіксувала як мінімум 169 осіб, засуджених до страти в Бангладеш, що є найвищим показником в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за ним йдуть Індія (165 осіб) та Пакистан (127 осіб).

На даний час в Індонезії перебуває понад 450 засуджених до страти, з них близько 60% становлять засуджені за торгівлю наркотиками, у тому числі 88 іноземних громадян із 18 країн.

Amnesty International повідомила, що кількість країн, які скасували смертну кару минулого року, досягла 112, включаючи Папуа-Нову Гвінею. У Малайзії зроблено кроки щодо реформування обов'язкових смертних вироків.

Проте протягом 2022 року страти відновилися у п'яти країнах — Афганістані, Кувейті, М'янмі, Палестині та Сінгапурі, йдеться у повідомленні.

За даними Amnesty International, більше третини зареєстрованих страт у світі у 2022 році було скоєно за злочини, пов'язані з наркотиками, що є явним порушенням міжнародного права.

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