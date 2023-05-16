Количество казней в мире выросло на 53% в 2022 году. В лидерах Иран, Саудовская Аравия и Египет

Детали

Правозащитная организация в отчете о применении смертной казни во всем мире задокументировала не менее 883 казней в 20 странах за 2022 год, что является самым высоким показателем за пять лет. Это число, вероятно, выше, поскольку тысячи казней в Китае "держатся в тайне".

В докладе говорится, что государственная тайна в Северной Корее и Вьетнаме, а также ограниченный доступ к информации в ряде других стран по-прежнему препятствуют более полной оценке применения казни.

Amnesty International заявила, что 90% казней, известных в мире в прошлом году, были проведены только в трех странах: Иране, Саудовской Аравии и Египте.

Количество зарегистрированных казней в Иране выросло с 314 в 2021 году до 576 в 2022 году, говорится в сообщении. В Саудовской Аравии их количество утроилось с 65 в 2021 году до 196 в прошлом году — это самый высокий показатель, зафиксированный Amnesty International для страны за 30 лет.

Заметный рост по сравнению с 2021 годом также был зафиксирован в Кувейте, Мьянме в Сингапуре и США.

Amnesty International зафиксировала как минимум 169 человек, приговоренных к смертной казни в Бангладеш, что является самым высоким показателем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за ним следуют Индия (165 человек) и Пакистан (127 человек).

В настоящее время в Индонезии находится более 450 приговоренных к смертной казни, из них около 60% составляют осужденные за торговлю наркотиками, в том числе 88 иностранных граждан из 18 стран.

Amnesty International сообщила, что количество стран, отменивших смертную казнь в прошлом году, достигло 112, включая Папуа-Новую Гвинею. В Малайзии предприняты шаги по реформированию обязательных смертных приговоров.

Однако в течение 2022 года казни возобновились в пяти странах — Афганистане, Кувейте, Мьянме, Палестине и Сингапуре, говорится в сообщении.

По данным Amnesty International, более трети зарегистрированных казней в мире в 2022 году было совершено за преступления, связанные с наркотиками, что является явным нарушением международного права.