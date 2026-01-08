Кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг зросла до 13
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг постраждали 13 людей, дев'ять з них госпіталізовані, включаючи двох хлопців 7 та 16 років. Один чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані, пошкоджено майже півтора десятка багатоквартирних будинків та автівки.
У результаті ворожої атаки на Кривий Ріг кількість постраждалих зросла до 13, у лікарнях перебуває 9 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг. За оновленою інформацією потерпілих 13. У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані
За його словами, пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки.
Ракетний удар по Кривому Рогу: п'ятеро постраждалих, серед них - дитина08.01.26, 18:51 • 1142 перегляди