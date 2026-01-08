$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 11343 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 15754 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 20571 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 15534 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 13853 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11764 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17127 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13259 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50174 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Ексклюзив
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг зросла до 13

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг постраждали 13 людей, дев'ять з них госпіталізовані, включаючи двох хлопців 7 та 16 років. Один чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані, пошкоджено майже півтора десятка багатоквартирних будинків та автівки.

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг зросла до 13

У результаті ворожої атаки на Кривий Ріг кількість постраждалих зросла до 13, у лікарнях перебуває 9 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.

Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг. За оновленою інформацією потерпілих 13. У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані 

- повідомив Гайваненко.

За його словами, пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки.

Ракетний удар по Кривому Рогу: п'ятеро постраждалих, серед них - дитина08.01.26, 18:51 • 1142 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Кривий Ріг