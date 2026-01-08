Число пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог возросло до 13
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Кривой Рог пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы, включая двух мальчиков 7 и 16 лет. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, повреждено почти полтора десятка многоквартирных домов и автомобили.
В результате вражеской атаки на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 13, в больницах находится 9 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
Увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки на Кривой Рог. По обновленной информации пострадавших 13. В больницах 9 человек, среди них мальчики 7 и 16 лет. Один мужчина остается в крайне тяжелом состоянии
По его словам, повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов, автомобили.
