Число пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог возросло до 13

В результате вражеской атаки на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 13, в больницах находится 9 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

Увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки на Кривой Рог. По обновленной информации пострадавших 13. В больницах 9 человек, среди них мальчики 7 и 16 лет. Один мужчина остается в крайне тяжелом состоянии - сообщил Гайваненко.

По его словам, повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов, автомобили.

