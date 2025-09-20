Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Дніпро зросла до 30
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро кількість постраждалих збільшилася до 30 осіб. З них 12 госпіталізовано.
Збільшилася кількість постраждалих. На зараз їх 30. З них 12 - у лікарні
У ніч на 20 вересня війська рф здійснили масований повітряний удар по Дніпру. Виникли пожежі. Пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені приватні домівки людей, господарські споруди та гаражі. Є руйнування на території підприємств. Через ворожих обстріл безпілотниками та ракетами у Дніпрі відомо про одного загиблого.