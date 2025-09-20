Число пострадавших от ночной атаки РФ на Днепр возросло до 30
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Днепр число пострадавших увеличилось до 30 человек. Из них 12 госпитализированы.
В результате ночной атаки рф на Днепр количество пострадавших возросло до 30, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Увеличилось количество пострадавших. На данный момент их 30. Из них 12 - в больнице
Напомним
В ночь на 20 сентября войска рф совершили массированный воздушный удар по Днепру. Возникли пожары. Повреждения получил многоэтажный жилой дом. Также повреждены частные дома людей, хозяйственные постройки и гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Из-за вражеских обстрелов беспилотниками и ракетами в Днепре известно об одном погибшем.