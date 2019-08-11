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Кількість постраждалих від вибухів на воєнному складі в РФ збільшилася до 31 особи

Кількість постраждалих від вибухів на воєнному складі в РФ збільшилася до 31 особи

Київ • УНН

 • 8583 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кількість постраждалих від вибухів на воєнному складі під Ачинськом у Красноярському краї Росії збільшилася до 31 людини, шістьох з яких було госпіталізовано, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Кількість постраждалих після повторних вибухів на військовому складі під містом Ачинськ в Красноярському краї досягло 31 особи. Шістьох з них госпіталізували", - повідомили у пресслужбі регіонального МОЗ.

Медичну допомогу надали 17 постраждалим. Всього після повторних вибухів були госпіталізовані шестеро людей. Двоє з них - військовослужбовці, вони були направлені в госпіталь, двоє направлені в Красноярськ і там відпущені на амбулаторне лікування.

Таким чином, загальна кількість постраждалих під час вибухів на військовому складі під Ачинском – 31 особа.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 9 серпня, на території військової частини під Ачинськом в Красноярському краї стався вибух.

На цьому ж складі сталася пожежа 5 серпня, почалися вибухи боєприпасів. В районі було введено режим НС, з населених пунктів, розташованих в радіусі 20 км від місця НП, було евакуйовано більше 16 тис. осіб. 6 серпня пожежу було повністю ліквідовано, жителі почали повертатися в свої будинки. Кількість постраждалих при НП тоді становила 13 осіб, одна людина загинула.

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