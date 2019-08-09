Через ймовірне попадання блискавки в Красноярському краї на складі знову вибухнули снаряди

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. На території військової частини під Ачинськом в Красноярському краї, де 5 серпня сталася пожежа, стався новий вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ, зокрема агентство ТАСС.

У той же час, в повідомленні прес-служби губернатора Красноярського краю, говориться, що нові вибухи на складі боєприпасів під Ачинськом відбулися в момент проведення робіт з розмінування.

“При проведенні робіт з розмінування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Кам’янці стався підрив снаряда, в результаті якого були поранені п’ятеро службовців і пошкоджений автомобіль”, — йдеться в повідомленні.

При цьому раніше ТАСС в силових структурах повідомили, що причиною двох вибухів стало потрапляння блискавок.

“Після нових вибухів почалася пожежа. Йде гасіння”, — сказало джерело ТАСС.

Пізніше стало відомо, що вибухи на полігоні припинилися. “Роботи з розмінування тимчасово припинені”, — сказав співрозмовник агентства.

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