Из-за вероятного попадания молнии в Красноярском крае на складе снова взорвались снаряды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На территории военной части под Ачинском в Красноярском крае, где 5 августа произошел пожар, произошел новый взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ, в частности агентство ТАСС.
В тоже время, в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края, говорится, что новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском произошли в момент проведения работ по разминированию.
“При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого были ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль”, — говорится в сообщении.
При этом ранее ТАСС в силовых структурах сообщили, что причиной двух взрывов стало попадание молний.
“После новых взрывов начался пожар. Идет тушение”, — сказал источник ТАСС.
Позже стало известно, что взрывы на полигоне прекратились. Все работы по разминированию территории военного склада приостановлены.