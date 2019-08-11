Количество пострадавших от взрывов на военном складе в РФ увеличилось до 31 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Количество пострадавших от взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае России увеличилось до 31 человека, шестеро из которых были госпитализированы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Количество пострадавших после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае достигло 31 человека. Шестерых из них госпитализировали", - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим. Всего после повторных взрывов были госпитализированы шесть человек. Двое из них - военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение.
Таким образом, общее количество пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском – 31 человек.
Напомним, вечером в пятницу, 9 августа, на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае произошел взрыв.
На этом же складе произошел пожар 5 августа, начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧП, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители начали возвращаться в свои дома. Количество пострадавших при ЧП тогда составляла 13 человек, один человек погиб.