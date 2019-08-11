Количество пострадавших от взрывов на военном складе в РФ увеличилось до 31 человека

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 92752 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100215 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129092 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139130 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127183 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128592 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130593 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Количество пострадавших от взрывов на военном складе в РФ увеличилось до 31 человека

Количество пострадавших от взрывов на военном складе в РФ увеличилось до 31 человека

Киев  •  УНН

 • 8582 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Количество пострадавших от взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае России увеличилось до 31 человека, шестеро из которых были госпитализированы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Количество пострадавших после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае достигло 31 человека. Шестерых из них госпитализировали", - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим. Всего после повторных взрывов были госпитализированы шесть человек. Двое из них - военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение.

Таким образом, общее количество пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском – 31 человек.

Напомним, вечером в пятницу, 9 августа, на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае произошел взрыв.

На этом же складе произошел пожар 5 августа, начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧП, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители начали возвращаться в свои дома. Количество пострадавших при ЧП тогда составляла 13 человек, один человек погиб.

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