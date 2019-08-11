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Кількість жертв тайфуну "Лекіма" в Китаї збільшилася до 30

Кількість жертв тайфуну "Лекіма" в Китаї збільшилася до 30

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок тайфуну "Лекіма" у східному Китаї збільшилася до 30 людей, ще 18 осіб зникли безвісти, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Тайфун "Лекіма" пошкодив понад 173 тис. га зернових культур і 34 тис. будинків у провінції Чжецзян. За оцінками влади провінції, економічні втрати склали 14,57 млрд юанів, або 2 млрд доларів.

За повідомленнями державних засобів масової інформації, рятувальники йдуть у воду по пояс, аби евакуювати людей зі своїх будинків, у той час як міністерство з надзвичайних ситуацій повідомляє, що більше одного мільйона осіб у фінансовому центрі Шанхая, а також провінцій Чжецзян і Цзянсу були евакуйовані через тайфун.

На даний момент стихія забрала життя 30 людей. Ще 18 осіб зниклі безвісти.

Раніше УНН повідомляв, що супертайфун у Китаї забрав життя 28 людей.

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