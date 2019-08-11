Количество жертв тайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Число погибших в результате тайфуна "Лекима" в восточном Китае увеличилось до 30 человек, еще 18 человек пропали без вести, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Тайфун "Лекима" повредил более 173 тыс. га зерновых культур и 34 тыс. домов в провинции Чжэцзян. По оценкам властей провинции, экономические потери составили 14,57 млн юаней, или 2 млрд долларов.
По сообщениям государственных средств массовой информации, спасатели идут в воду по пояс, чтобы эвакуировать людей из своих домов, в то время как министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что более одного миллиона человек в финансовом центре Шанхая, а также провинций Чжэцзян и Цзянсу были эвакуированы из-за тайфуна.
На данный момент стихия унесла жизни 30 человек. Еще 18 человек пропали безвести.
Ранее УНН сообщал, что супертайфун в Китае унес жизни 28 человек.