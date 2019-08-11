Супертайфун у Китаї вже забрав життя 28 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті тайфуну “Лекіма”, який в ніч з п’ятниці на суботу обрушився на узбережжя провінції Чжецзян в районі міста Веньлін на сході Китаю, збільшилась до 28 осіб. Про це в неділю повідомило агентство Xinhuanet з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
За даними агентства, ще 20 людей вважаються зниклими без вісті. Раніше повідомлялося про 18 загиблих і 14 зниклих.
Раніше УНН повідомляв, що кількість загиблих у результаті супертайфуна у Китаї становила 18 осіб.
Відзначається, що понад 1 млн осіб були евакуйовані, всього удар стихії в тій чи іншій мірі торкнулася майже 5 млн жителів провінції Чжецзян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торнадо пройшовся центром Амстердама