В Китаї через тайфун евакуйовано понад мільйон людей

Як повідомляє видання, тропічний циклон, що став дев’ятим за рахунком в цьому сезоні, в найближчі два дні принесе сильні зливи і шквалистий вітер в східні провінції Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжецзян, а також в Шанхай.

Раніше в Китаї через наближення супертайфуна був оголошений найвищий рівень небезпеки.

Швидкість вітру в межах тайфуну на той момент, коли він досяг прибережних районів провінції Чжецзян, становила близько 50 м/с. В даний час тропічний циклон поступово втрачає свою силу і рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 15 кілометрів на годину.

У провінції Чжецзян через тайфун, який зараз ослаб до сильного тропічного шторму, призупинено все паромне сполучення, скасовані кілька сотень авіарейсів, закрито багато ділянок залізничних ліній. Місцева влада вживає заходи, спрямовані на мінімізацію збитків від удару стихії. Про жертви або постраждалих поки не повідомляється.

Шанхай також відчув на собі наближення тропічного циклону. Через сильний вітер і зливи місцева влада була вимушена тимчасово евакуювати з прибережних районів понад 250 тис. осіб. Тайфун в ніч з п’ятниці на суботу порушив роботу місцевих аеропортів, скасовано багато внутрішні і міжнародні рейси. Тимчасово призупинено рух по швидкісній гілці, по якій ходять поїзди на магнітній подушці.

Інформації про будь-які серйозні інциденти в місті через негоду не надходило.

Раніше, поки тайфун йшов до території Китаю повз Японії, в країні висхідного сонця скасували понад 60 авіарейсів через Лекіму.