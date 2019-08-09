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У Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки через супертайфун

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Найвищий червоний рівень небезпеки оголошено в Китаї через наближення до східного узбережжя країни супертайфуна, який став дев’ятим за рахунком в цьому сезоні і отримав назву “Лекіма”. Відповідне повідомлення було опубліковане в п’ятницю Центральною метеорологічною службою Китаю. Про це інформує УНН, зокрема, спираючись на інформації Xinhuanet.

Тропічний циклон рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю приблизно 20 кілометрів на годину. Його епіцентр знаходиться в даний час приблизно в 280 кілометрах від східного узбережжя країни. Прогнозується, що до ранку 10 серпня супертайфун, швидкість вітру в центральній частині якого зараз становить 216 кілометрів на годину, досягне східної китайської провінції Чжецзян і вдарить по узбережжю в районі між повітами Сяншань і Цаннань.

Тропічний циклон, судячи з траєкторії його руху, накриє і Шанхай, в деяких районах якого 10 серпня очікуються потужні пориви вітру до 162 кілометрів на годину.

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Місцева влада вживає необхідних підготовчих заходів з метою мінімізації потенційних збитків від удару стихії. Кораблі, що знаходяться в морі, отримали наказ уникати небезпечних районів і сховатися в портах. 

У Шанхаї екстрені служби готуються до евакуації з прибережних районів близько 16 тисяч осіб. Для їх розміщення вже підготовлено близько 50 спеціальних укриттів. Місцева влада готова вивезти в безпечні місця ще більше число жителів, якщо виникне така необхідність.

Особливу увагу в адміністрації міста зараз приділяють заходам з підготовки до удару стихії місцевих аеропортів, портів, багатолюдних комерційних і торговельних вулиць, будівельних майданчиків, вокзалів та інших транспортних вузлів.

У п'ятницю кілька китайських авіакомпаній скасували в Шанхаї понад 35 регіональних рейсів через тайфун. Пасажирів закликають заздалегідь перевіряти інформацію про рейси, з огляду на можливість їх перенесення або скасування.

А перед цим, в Японії, де поруч проходив цей тайфун, скасували понад 60 авіарейсів.

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