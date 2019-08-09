В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна

КИЕВ. 9 августа. УНН. Самый высокий красный уровень опасности объявлен в Китае из-за приближения к восточному побережью страны супертайфуна, который стал девятым по счету в этом сезоне и получил название “Лекима”. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу Центральной метеорологической службой Китая. Об этом сообщает УНН, в частности, опираясь на информации Xinhuanet.