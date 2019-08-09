В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Самый высокий красный уровень опасности объявлен в Китае из-за приближения к восточному побережью страны супертайфуна, который стал девятым по счету в этом сезоне и получил название “Лекима”. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу Центральной метеорологической службой Китая. Об этом сообщает УНН, в частности, опираясь на информации Xinhuanet.
Тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью около 20 километров в час. Его эпицентр находится в настоящее время примерно в 280 километрах от восточного побережья страны. Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун, скорость ветра в центральной части которого сейчас составляет 216 километров в час, достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян и ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань.
Тропический циклон, судя по траектории его движения, накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 километров в час.
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Местные власти принимают необходимые подготовительные меры с целью минимизации потенциального ущерба от удара стихии. Корабли, находящиеся в море, получили приказ избегать опасных районов и укрыться в портах.
В Шанхае экстренные службы готовятся к эвакуации из прибрежных районов около 16 тысяч человек. Для их размещения уже подготовлено около 50 специальных укрытий. Местные власти готовы вывезти в безопасные места еще большее число жителей, если возникнет такая необходимость.
Особое внимание в администрации города сейчас уделяют мерам по подготовке к удару стихии местных аэропортов, портов, многолюдных коммерческих и торговых улиц, строительных площадок, вокзалов и других транспортных узлов.
В пятницу несколько китайских авиакомпаний отменили в Шанхае более 35 региональных рейсов из-за тайфуна. Пассажиров призывают заранее проверять информацию о рейсах, учитывая возможность их переноса или отмены.
А перед этим, в Японии, где рядом проходил этот тайфун, отменили более 60 авиарейсов.