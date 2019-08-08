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Негода знеструмила 16 населених пунктів Волинської та Житомирської областей

Негода знеструмила 16 населених пунктів Волинської та Житомирської областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок негоди на території Волинської та Житомирської областей було знеструмлено 16 населених пунктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

“В ніч з 7 на 8 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 16 населених пунктів у 2 областях, а саме: Волинська — 12, Житомирська — 4”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, у Лисичанську відновили електропостачання насосних станцій після негоди.

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