Негода знеструмила 16 населених пунктів Волинської та Житомирської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок негоди на території Волинської та Житомирської областей було знеструмлено 16 населених пунктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“В ніч з 7 на 8 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 16 населених пунктів у 2 областях, а саме: Волинська — 12, Житомирська — 4”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, у Лисичанську відновили електропостачання насосних станцій після негоди.