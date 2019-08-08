Непогода обесточила 16 населенных пунктов Волынской и Житомирской областей

"В ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Волынская - 12, Житомирская - 4", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Лисичанске восстановили электроснабжение насосных станций после непогоды.