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У Лисичанську відновили електропостачання насосних станцій після негоди

У Лисичанську відновили електропостачання насосних станцій після негоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на сьогодні відновлено електропостачання насосних станцій у місті Лисичанськ Луганської області, які були знеструмлені через негоду. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативну довідку ДСНС.

"Станом на 7 годину 6 серпня електропостачання насосних станцій у м. Лисичанськ відновлено. Здійснюється поступове заповнення системи водою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у м. Лисичанськ Луганської області через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.

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