У Лисичанську відновили електропостачання насосних станцій після негоди

"Станом на 7 годину 6 серпня електропостачання насосних станцій у м. Лисичанськ відновлено. Здійснюється поступове заповнення системи водою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у м. Лисичанськ Луганської області через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.