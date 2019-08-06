У Лисичанську відновили електропостачання насосних станцій після негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на сьогодні відновлено електропостачання насосних станцій у місті Лисичанськ Луганської області, які були знеструмлені через негоду. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативну довідку ДСНС.
"Станом на 7 годину 6 серпня електропостачання насосних станцій у м. Лисичанськ відновлено. Здійснюється поступове заповнення системи водою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у м. Лисичанськ Луганської області через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.