В Лисичанске восстановили электроснабжение насосных станций после непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На сегодня восстановлено электроснабжение насосных станций в городе Лисичанск Луганской области, которые были обесточены из-за непогоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 6 августа электроснабжения насосных станций в г. Лисичанск восстановлено. Осуществляется постепенное заполнение системы водой", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в г. Лисичанск Луганской области из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 тысяч абонентов.