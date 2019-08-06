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В Лисичанске восстановили электроснабжение насосных станций после непогоды

В Лисичанске восстановили электроснабжение насосных станций после непогоды

Киев  •  УНН

 • 8030 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На сегодня восстановлено электроснабжение насосных станций в городе Лисичанск Луганской области, которые были обесточены из-за непогоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 6 августа электроснабжения насосных станций в г. Лисичанск восстановлено. Осуществляется постепенное заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в г. Лисичанск Луганской области из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 тысяч абонентов.

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