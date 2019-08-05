Внаслідок негоди залишаються знеструмленими 83 населені пункти у 4 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) у понеділок вранці залишаються знеструмленими 83 населених пункти у 4 областях, а саме: Донецька – 37, Запорізька – 21, Луганська – 21 та Дніпропетровська – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
У м. Лисичанськ Луганської області через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.
Нагадаємо, протягом 4 серпня спостерігалися опади у вигляді дощу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях.
Внаслідок негоди на 18:00 4 серпня залишались знеструмленими 59 населених пунктів.