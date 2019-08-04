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В наслідок негоди залишаються знеструмленими 59 населених пунктів

В наслідок негоди залишаються знеструмленими 59 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні в наслідок негоди все ще залишаються знеструмленими 59 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 17 годину спостерігаються опади у вигляді дощу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях.

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 59 населений пункт у 4 областях, а саме: Одеська — 25, Кіровоградська — 15, Донецька — 15 , Дніпропетровська — 4”, — йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди: прибирають повалені дерева та відкачують воду.

Нагадаємо, станом на ранок 4 серпня без електропостачання були 40 населених пунктів.

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