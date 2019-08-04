Негода в Одесі: 15 обривів електромереж та 22 повалених дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Станом на 10:00 годину ранку 4 серпня повідомляється, що негода в Одесі повалила 22 дерева і 4 великих гілки. Ведуться роботи по ліквідації наслідків. На більшості адрес роботи вже виконані. Про це повідомляє міська рада, передає УНН.
За інформацією комунальних підприємств "Міськзелентрест" і "ЖКС" за останню добу в результаті негоди повалені дерева і великі гілки. Для ліквідації наслідків комунальники виїжджали на виклики за більш ніж 20 адресами.
Також ведуться роботи по відновленню повітряних ліній зовнішнього освітлення. Всього в результаті негоди, за інформацією КП "Одесміськсвітло", за останню добу виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення. Роботи по виявленню ушкоджень тривають. Крім того, деревом, що впало вчора по вул. Генерала Петрова, 27/6 збило одну опору електромереж КП "Одесміськсвітло".
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