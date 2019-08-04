Непогода в Одессе: 15 обрывов электросетей и 22 поваленных дерева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Состоянием на 10:00 часов утра 4 августа сообщается, что непогода в Одессе повалила 22 дерева и 4 крупных ветки. Ведутся работы по ликвидации последствий. По большей части адресов работы уже выполнены. Об этом сообщает городской совет, передает УНН.
По информации коммунальных предприятий “Горзелентрест” и “ЖКС” за последние сутки в результате непогоды обрушены деревья и крупные ветки. Для ликвидации последствий коммунальщики выезжали на вызовы по более чем 20 адресам.
Также ведутся работы по восстановлению воздушных линий наружного освещения. Всего в результате непогоды, по информации КП “Одесгорсвет”, за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения. Работы по выявлению повреждений продолжаются. Кроме того, упавшим вчера деревом по ул. Генерала Петрова, 27/6 сбило одну опору электросетей КП “Одесгорсвет”.
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