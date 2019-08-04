Вследствие непогоды обесточены 40 населенных пунктов в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в течение 3-4 августа в результате прохождения интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды в отдельных низменных участках местности возникали случаи подтоплений домохозяйств и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах и Одессе.
Всего за сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды (откачано более 1 тыс. 300 м3 воды), 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распила и уборка деревьев.
От ГСЧС привлекалось 90 человек личного состава и 20 единиц техники.