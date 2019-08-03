На Одещині внаслідок злив підтоплено кілька населених пунктів

Так, о 14:17 до служби порятунку 101 наідйшло повідомлення, що в с. Павлівка Арцизького району сталось підтоплення дощовою водою чотирьої приватних домогосподарств. До ліквідації наслідків підтоплення були негайно залучено пожежно-рятувальне відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини.

В Арцизькому районі за межами с. Плоцьк о 15:37 внаслідок порушення проїзду на автошляху застрягли автомобіль швидкої медичної допомоги, пасажирський автобус на два легкових автомобіля. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та з використанням пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності вилучили автотранспортні засоби з складної ділянки автошляху для подальшого руху.

У Приморському районі м. Одеса о 14:45 рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини залучались до відкачування дощової води з підвального приміщення житлового будинку на площі Грецька. У цей же час пожежно-рятувальним відділенням 2-ї державної пожежно-рятувальної частини було відкачано 60 куб м. дощової води з житлового приміщення на вул. Канатна.

На цілодобовому чергуванні в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області перебуває 287 рятувальників та 81 одиниця пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, у тому числі інженерна техніка, плавальні засоби, насосні станції і засоби автономного енергоживлення.

У резерві на випадок ускладнення оперативної обстановки знаходиться 227 рятувальників і 46 одиниць техніки.

Оперативними групами ведеться постійний моніторинг ситуації на території області. Пожежно-рятувальні підрозділи Одеського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту перебувають у постійні готовності до реагування на небезпечні події.

Нагадаємо, у Росії друга хвиля паводку підтопила більш ніж 400 будинків.