На Одещині внаслідок злив підтоплено кілька населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Внаслідок переміщення активного циклону 3 серпня в Одеські області відбулись сильні зливи, що призвело до тимчасового порушення транспортного сполучення, затоплення окремих ділянок місцевості та підтоплення домогосподарств і підвальних приміщень будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Так, о 14:17 до служби порятунку 101 наідйшло повідомлення, що в с. Павлівка Арцизького району сталось підтоплення дощовою водою чотирьої приватних домогосподарств. До ліквідації наслідків підтоплення були негайно залучено пожежно-рятувальне відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини.
В Арцизькому районі за межами с. Плоцьк о 15:37 внаслідок порушення проїзду на автошляху застрягли автомобіль швидкої медичної допомоги, пасажирський автобус на два легкових автомобіля. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та з використанням пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності вилучили автотранспортні засоби з складної ділянки автошляху для подальшого руху.
У Приморському районі м. Одеса о 14:45 рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини залучались до відкачування дощової води з підвального приміщення житлового будинку на площі Грецька. У цей же час пожежно-рятувальним відділенням 2-ї державної пожежно-рятувальної частини було відкачано 60 куб м. дощової води з житлового приміщення на вул. Канатна.
На цілодобовому чергуванні в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області перебуває 287 рятувальників та 81 одиниця пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, у тому числі інженерна техніка, плавальні засоби, насосні станції і засоби автономного енергоживлення.
У резерві на випадок ускладнення оперативної обстановки знаходиться 227 рятувальників і 46 одиниць техніки.
Оперативними групами ведеться постійний моніторинг ситуації на території області. Пожежно-рятувальні підрозділи Одеського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту перебувають у постійні готовності до реагування на небезпечні події.
Нагадаємо, у Росії друга хвиля паводку підтопила більш ніж 400 будинків.