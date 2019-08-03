В Одесской области в результате ливней подтоплены несколько населенных пунктов

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 99749 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101047 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129911 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139910 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127654 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128864 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130799 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153204 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151157 просмотра

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В Одесской области в результате ливней подтоплены несколько населенных пунктов

В Одесской области в результате ливней подтоплены несколько населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 17101 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Вследствие перемещения активного циклона 3 августа в Одесской области прошли сильные ливни, что привело к временному нарушению транспортного сообщения, затопление отдельных участков местности и подтопления домохозяйств и подвальных помещений домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Так, в 14:17 в службу спасения 101 пришло сообщение, что в с. Павловка Арцизского района произошло подтопление дождевой водой четыре частных домохозяйств. К ликвидации последствий подтопления были немедленно привлечены пожарно-спасательное отделение 11-й государственной пожарно-спасательной части.

В Арцизском районе за пределами с. Плоцк в 15:37 вследствие нарушения проезда на автодороге застряли автомобиль скорой медицинской помощи, пассажирский автобус на два легковых автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с использованием пожарно-спасательной техники повышенной проходимости изъяли автотранспортные средства с сложного участка автодороги для дальнейшего движения.

В Приморском районе Одессы в 14:45 спасатели 1-й государственной пожарно-спасательной части привлекались к откачке дождевой воды из подвального помещения жилого дома на площади Греческая. В это же время пожарно-спасательным отделением 2-й государственной пожарно-спасательной части было откачано 60 куб м. дождевой воды из жилого помещения на ул. Канатная.

На круглосуточном дежурстве в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области находится 287 спасателей и 81 единица пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе инженерная техника, плавсредства, насосные станции и средства автономного энергопитания.

В резерве на случай осложнения оперативной обстановки находится 227 спасателей и 46 единиц техники.

Оперативными группами ведется постоянный мониторинг ситуации на территории области. Пожарно-спасательные подразделения Одесского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты находятся в постоянной готовности к реагированию на опасные события.

Напомним, в России вторая волна паводка подтопила более 400 домов.

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