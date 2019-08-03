В Одесской области в результате ливней подтоплены несколько населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Вследствие перемещения активного циклона 3 августа в Одесской области прошли сильные ливни, что привело к временному нарушению транспортного сообщения, затопление отдельных участков местности и подтопления домохозяйств и подвальных помещений домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Так, в 14:17 в службу спасения 101 пришло сообщение, что в с. Павловка Арцизского района произошло подтопление дождевой водой четыре частных домохозяйств. К ликвидации последствий подтопления были немедленно привлечены пожарно-спасательное отделение 11-й государственной пожарно-спасательной части.
В Арцизском районе за пределами с. Плоцк в 15:37 вследствие нарушения проезда на автодороге застряли автомобиль скорой медицинской помощи, пассажирский автобус на два легковых автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с использованием пожарно-спасательной техники повышенной проходимости изъяли автотранспортные средства с сложного участка автодороги для дальнейшего движения.
В Приморском районе Одессы в 14:45 спасатели 1-й государственной пожарно-спасательной части привлекались к откачке дождевой воды из подвального помещения жилого дома на площади Греческая. В это же время пожарно-спасательным отделением 2-й государственной пожарно-спасательной части было откачано 60 куб м. дождевой воды из жилого помещения на ул. Канатная.
На круглосуточном дежурстве в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области находится 287 спасателей и 81 единица пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе инженерная техника, плавсредства, насосные станции и средства автономного энергопитания.
В резерве на случай осложнения оперативной обстановки находится 227 спасателей и 46 единиц техники.
Оперативными группами ведется постоянный мониторинг ситуации на территории области. Пожарно-спасательные подразделения Одесского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты находятся в постоянной готовности к реагированию на опасные события.
Напомним, в России вторая волна паводка подтопила более 400 домов.