Внаслідок негоди знеструмлено 40 населених пунктів у двох областях

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, протягом 3-4 серпня внаслідок проходження інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води в окремих низинних ділянках місцевості виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів в Арцизському, Овідіопольському районах та м. Одеса.

Всього за добу підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачку води (відкачано понад 1 тис. 300 м3 води), 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев.

Від ДСНС залучалося 90 осіб особового складу та 20 одиниць техніки.

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