В результате непогоды остаются обесточенными 59 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине в результате непогоды все еще остаются обесточенными 59 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 17 часов наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.
В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 59 населенный пункт в 4 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15, Донецкая - 15, Днепропетровская - 4", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды: убирают поваленные деревья и откачивают воду.
Напомним, на утро 4 августа без электроснабжения были 40 населенных пунктов.