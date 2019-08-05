В результате непогоды остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в понедельник утром остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях, а именно: Донецкая - 37, Запорожская - 21, Луганская - 21 и Днепропетровская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В Лисичанске Луганской области из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 000 абонентов.
Напомним, в течение 4 августа наблюдались осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.
В результате непогоды на 18:00 4 августа оставались обесточенными 59 населенных пунктов.