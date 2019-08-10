В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

КИЕВ. 10 августа. УНН. Более 1 млн человек заранее эвакуированы из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна “Лекима”, который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство “Синьхуа”.