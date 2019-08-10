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В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

Киев  •  УНН

 • 15002 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Более 1 млн человек заранее эвакуированы из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна “Лекима”, который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство “Синьхуа”.

Как сообщает издание, тропический циклон, ставший девятым по счету в этом сезоне, в ближайшие два дня принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхай.

Ранее в Китае из-за приближения супертайфуна был объявлен самый высокий уровень опасности.

Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составила около 50 м/с. В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час.

В провинции Чжэцзян из-за тайфуна, который сейчас ослаб до сильного тропического шторма, приостановлено все паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. Местные власти принимают меры, направленные на минимизацию ущерба от удара стихии. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Шанхай также почувствовал на себе приближение тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливня местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек. Тайфун в ночь с пятницы на субботу нарушил работу местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы. Временно приостановлено движение по скоростной ветке, по которой ходят поезда на магнитной подушке.

Информации о каких-либо серьезных инцидентах в городе из-за непогоды не поступало.

Раньше, пока тайфун шел к территории Китая мимо Японии, в стране восходящего солнца отменили более 60 авиарейсов из Леки.

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