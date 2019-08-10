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Супертайфун "Лекіма" обрушився на східне узбережжя Китаю

Супертайфун "Лекіма" обрушився на східне узбережжя Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Супертайфун “Лекіма”, який став дев’ятим за рахунком в нинішньому сезоні, обрушився на материкову частину Китаю. Про це повідомила в п’ятницю Центральна метеорологічна служба КНР, передає УНН

За даними служби, тайфун "Лекіма" досяг узбережжя східної провінції Чжецзян. Швидкість вітру в його межах досягає близько 50 м/с.

Як повідомляє агентство "Сіньхуа", на острові Тайвань жертвою тайфуну раніше стала одна людина, ще кілька постраждали. Десятки тисяч будинків залишилися без електроенергії.

Раніше в Китаї через наближення супертайфуна був оголошений найвищий рівень небезпеки. Китайські власті повідомляли, що вживають необхідних заходів з метою мінімізації потенційних збитків від удару стихії.

Перед цим, поки тайфун йшов до території Китаю повз Японії, в країні висхідного сонця скасували понад 60 авіарейсів через Лекіму.

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