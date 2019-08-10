Супертайфун "Лекима" обрушился на восточное побережье Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Супертайфун “Лекима”, который стал девятым по счету в нынешнем сезоне, обрушился на материковую часть Китая. Об этом сообщила в пятницу Центральная метеорологическая служба КНР, передает УНН.
По данным службы, тайфун "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.
Как сообщает агентство "Синьхуа", на острове Тайвань жертвой тайфуна ранее стал один человек, еще несколько пострадали. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии.
Ранее в Китае из-за приближения супертайфуна был объявлен самый высокий уровень опасности. Китайские власти сообщали, что принимают необходимые меры с целью минимизации потенциального ущерба от удара стихии.
Перед этим, пока тайфун шел к территории Китая мимо Японии, в стране восходящего солнца отменили более 60 авиарейсов из-за Лекима.