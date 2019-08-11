Супертайфун в Китае уже унес жизни 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Количество погибших в результате тайфуна "Лекима", который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин на востоке Китая, увеличилось до 28 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Xinhuanet со ссылкой на местные власти, передает УНН.
По данным агентства, еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших.
Ранее УНН сообщал, что число погибших в результате супертайфуна в Китае составляло 18 человек.
Отмечается, что более 1 млн человек были эвакуированы, всего удар стихии в той или иной степени коснулась почти 5 млн жителей провинции Чжэцзян.
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