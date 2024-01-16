Кількість поранених у Харкові збільшилась до 16, двоє жінок у тяжкому стані
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Харків 16 січня зросла до 16, дві жінки перебувають у критичному стані. Потенційно під завалами може бути більше жертв.
Кількість поранених через атаку росіян по Харкову ввечері 16 січня збільшилась до 16. Двоє жінок перебувають у тяжкому стані. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
На цю хвилину внаслідок ударів рф по середмістю Харкова - 16 постраждалих. 2 жінки - у тяжкому стані
Під завалами ще можуть перебувати люди.
Контекст
Ввечері 16 січня ворог вдарив по Харкову двома ракетами, попередньо - С-300. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари велись по центру міста. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.
Раніше було відомо про 11 поранених.
Окупанти, попередньо, вдарили по центру Харкова двома ракетами С-300: відомо про чотирьох постраждалих16.01.24, 22:13 • 30218 переглядiв