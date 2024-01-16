Кількість поранених внаслідок удару по Харкову збільшилась до 11
Київ • УНН
Кількість постраждалих від удару російської армії по Харкову зросла до 11 осіб, причому найбільше постраждала житлова інфраструктура в центрі міста. Аварійні служби все ще оглядають місця пошкоджень.
Кількість поранених внаслідок удару російської армії по Харкову збільшилась до 11, повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей — у легкому та середньому станах. Росіяни вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки
Контекст
Ввечері 16 січня ворог вдарив по Харкову двома ракетами, попередньо - С-300. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари велись по центру міста. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.
Харків під ракетним ударом рф: у місті лунають вибухи16.01.24, 21:59 • 27632 перегляди