Окупанти, попередньо, вдарили по центру Харкова двома ракетами С-300: відомо про чотирьох постраждалих
Київ • УНН
російські війська випустили дві ракети С-300 по цивільній житловій інфраструктурі Харкова, повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.
Армія рф вдарила по Харкову двома ракетами, попередньо - С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти завдали ударів по Харкову двома ракетами. Попередньо - С-300. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. На цю хвилини медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан - легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань
Додамо
Міський голова Харкова Ігор терехов повідомив, що удари по центру міста.
"Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів", - додав Терехов.
Харків під ракетним ударом рф: у місті лунають вибухи16.01.24, 21:59 • 27632 перегляди