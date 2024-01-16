Окупанти, попередньо, вдарили по центру Харкова двома ракетами С-300: відомо про чотирьох постраждалих

Армія рф вдарила по Харкову двома ракетами, попередньо - С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти завдали ударів по Харкову двома ракетами. Попередньо - С-300. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. На цю хвилини медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан - легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань - повідомив Синєгубов.

Додамо

Міський голова Харкова Ігор терехов повідомив, що удари по центру міста.

"Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів", - додав Терехов.

Харків під ракетним ударом рф: у місті лунають вибухи