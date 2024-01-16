Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших
Киев • УНН
российские войска выпустили две ракеты С-300 по гражданской жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации.
Армия рф ударила по Харькову двумя ракетами, предварительно - С-300. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты нанесли удары по Харькову двумя ракетами. Предварительно - С-300. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. На эти минуты медики оказывают помощь четырем пострадавшим, состояние - легкое. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий
Добавим
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары по центру города.
"Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работают на местах прилетов", - добавил Терехов.
Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы16 январь 2024, 19:59 • 8782 просмотра
Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших
российские войска выпустили две ракеты С-300 по гражданской жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации.
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