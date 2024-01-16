Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.
Армия рф атакует ракетами Харьков. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе раздаются взрывы, передает УНН.
Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны
Информацию об ударах рф также подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях!" - сообщил глава ОГА.
Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы
российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.
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