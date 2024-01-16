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Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 19:59  •  8782 просмотра

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российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.

Армия рф атакует ракетами Харьков. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе раздаются взрывы, передает УНН.

Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны 

- сообщил Терехов.

Информацию об ударах рф также подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях!" - сообщил глава ОГА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Kharkiv under Russian missile attack: explosions are heard in the city
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Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы

российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.

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Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы

Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить законопроект о национальной безопасности для помощи Украине.

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Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico

Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

Командующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром объединение технологических усилий с НАТО для победы. Ключевые вопросы будут детально обсуждены на предстоящем заседании Совета Украина-НАТО.

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Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

За последнее десятилетие конфликта в Украине около 20 000 детей были фактически "потеряны" и выросли под российским влиянием, говорит Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine".

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Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск

Польские перевозчики прекратили акцию протеста на границе, движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск восстановлено.

Экономика •   •  17538 просмотра
Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск

В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена

На складе готовой полиэтиленовой продукции в пензе, россия, произошел масштабный пожар, который охватил 700 квадратных метров. О пострадавших пока что не сообщается.

Новости Мира •   •  14384 просмотра
В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена

Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены

Поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации из-за составляющей безопасности.

Война •   •  18842 просмотра
Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены

Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе

На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Минь обсудили интенсификацию двусторонних отношений. Зеленский поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности Украины и оказание гуманитарной помощи.

Политика •   •  18746 просмотра
Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе

Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома

Обломки российской ракеты в Кировоградской области повредили здание предприятия и частные дома.

Война •   •  20748 просмотра
Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома

Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон

Контактная группа по вопросам обороны Украины встретится 23 января, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине. США и около 50 их союзников остаются преданными поддержке Украины против российской агрессии.

Война •   •  22875 просмотра
Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон