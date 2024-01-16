Количество раненых в результате удара по Харькову увеличилось до 11
Количество пострадавших от удара российской армии по Харькову возросло до 11 человек, причем больше всего пострадала жилая инфраструктура в центре города. Аварийные службы все еще осматривают места повреждений.
США уничтожили четыре противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена
Американские военные уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты Хути в Йемене, которые были готовы к запуску. Эта акция стала следствием постоянных нападений хуситов на суда в Красном море, которые нарушают мировое судоходство и вызывают опасения относительно глобальной инфляции и дестабилизации на Ближнем Востоке.
Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших
российские войска выпустили две ракеты С-300 по гражданской жилой инфраструктуре Харькова, сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации.
Умеров и спикер Сейма Латвии обсудили саммит НАТО в Вашингтоне
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой парламентской делегации Латвии Дайгой Мериной, чтобы обсудить укрепление государственных границ и предстоящий саммит НАТО. Умеров выразил благодарность за поддержку Латвией Украины в борьбе с российской агрессией.
Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы
российская армия наносит ракетные удары по Харькову. В городе раздаются взрывы.
Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico
Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить законопроект о национальной безопасности для помощи Украине.
Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса
Командующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром объединение технологических усилий с НАТО для победы. Ключевые вопросы будут детально обсуждены на предстоящем заседании Совета Украина-НАТО.
Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные
За последнее десятилетие конфликта в Украине около 20 000 детей были фактически "потеряны" и выросли под российским влиянием, говорит Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine".
Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск
Польские перевозчики прекратили акцию протеста на границе, движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск восстановлено.
В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена
На складе готовой полиэтиленовой продукции в пензе, россия, произошел масштабный пожар, который охватил 700 квадратных метров. О пострадавших пока что не сообщается.