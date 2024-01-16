Количество раненых в результате удара по Харькову увеличилось до 11

Количество раненых в результате удара российской армии по Харькову увеличилось до 11, сообщил начальник обладминистрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек - в легком и среднем состояниях. Россияне ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома написал Синегубов.

Контекст

Вечером 16 января враг ударил по Харькову двумя ракетами, предварительно - С-300. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары велись по центру города. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Харьков под ракетным ударом рф: в городе раздаются взрывы