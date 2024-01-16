Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии

Количество раненых из-за атаки россиян по Харькову вечером 16 января увеличилось до 16. Две женщины находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

На эту минуту в результате ударов рф по центру Харькова - 16 пострадавших. 2 женщины - в тяжелом состоянии проинформировал Синегубов.

Под завалами еще могут находиться люди.

Контекст

Вечером 16 января враг ударил по Харькову двумя ракетами, предварительно - С-300. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары велись по центру города. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Ранее было известно об 11 раненых.

Оккупанты, предварительно, ударили по центру Харькова двумя ракетами С-300: известно о четырех пострадавших