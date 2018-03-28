Кількість мільйонерів в Україні збільшилась у півтора рази

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КИЇВ. 28 березня. УНН. В Україні нарахували більше тисячі мільйонерів, 40% із яких у Києві, передає УНН з посиланням на ДФС.

“Доходи в сумі понад 1 млн гривень задекларували 1 061 українців. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких громадян зросла більше ніж на 50%. Найбільша кількість громадян, які задекларували доходи, що перевищують мільйон гривень обліковується у Києві — 409 осіб, або майже 40% від загальної кількості”, — йдеться у повідомленні.

Загалом, станом на 21 березня громадяни подали більше ніж 130 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи, що на 2% перевищує аналогічний період минулого року.
Загальна сума задекларованого доходу становить 12,3 млрд грн, що на 1,8 млрд грн, або на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість громадян декларували отриманий дохід у вигляді заробітної плати, загальна сума якого сягнула майже 4,1 млрд гривень. Доходи від успадкованого або отриманого у подарунок майна склали 2,1 млрд грн, від продажу рухомого або нерухомого майна — 1,1 млрд грн, при отриманні інших доходів — 2,1 млрд грн та при отриманні іноземних доходів — 400,6 млн гривень.

Задекларовано до сплати 324,2 млн грн, що на 29,9 млн грн, або на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума військового збору, задекларована платниками податків самостійно до сплати, становить — 50,2 млн грн.

Найбільші суми податкових зобов’язань, визначених за даними декларацій самостійно до сплати в сумі, що перевищує 8 млн грн, задекларовано двома громадянами, мешканцями Харківської області.

Кількість громадян, які задекларували право на податкову знижку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла майже на 30% і становить 35 тис. осіб. Їм буде повернуто 72,1 млн грн, що на 23,2 млн грн, або на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, темпи перевірки електронних декларацій з боку Національного агентства із запобігання корупції несуть ризики для електронного декларування. Директор НАБУ Артем Ситник стверджує, що перша хвиля декларування буде перевірена десь через тисячу років.

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