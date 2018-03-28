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Количество миллионеров в Украине увеличилось в полтора раза

Количество миллионеров в Украине увеличилось в полтора раза

Киев  •  УНН

 • 15970 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине насчитали более тысячи миллионеров, 40% из которых в Киеве, передает УНН со ссылкой на ГФС.

“Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 1 061 украинцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%. Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы, превышающие миллион гривен насчитывается в Киеве — 409 человек, или почти 40% от общего количества”, - говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на 21 марта граждане подали более 130 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на 2% превышает аналогичный период прошлого года.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 12,3 млрд грн, что на 1,8 млрд грн, или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила почти 4,1 млрд гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или недвижимого имущества — 1,1 млрд грн, при получении других доходов — 2,1 млрд грн и при получении иностранных доходов — 400,6 млн гривен.

Задекларировано к уплате 324,2 млн грн, что на 29,9 млн грн, или на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет — 50,2 млн грн.

Наибольшие суммы налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 8 млн грн, задекларировано двумя гражданами, жителями Харьковской области.

Количество граждан, которые задекларировали право на налоговую скидку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 30% и составляет 35 тыс. человек. Им будет возвращено 72,1 млн грн, что на 23,2 млн грн, или на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, темпы проверки электронных деклараций со стороны Национального агентства по предупреждению коррупции несут риски для электронного декларирования. Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что первая волна декларирования будет проверена где-то через тысячу лет.

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