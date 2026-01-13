$43.080.09
12 січня, 19:13 • 16103 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 28128 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 20524 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 21854 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 34152 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 19271 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20700 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 43461 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 39611 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30492 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Публікації
Ексклюзиви
Кількість боїв на фронті за добу зменшилася, найгарячіше - на Гуляйпільському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, що на чверть менше, ніж днем раніше. Найбільше боїв зафіксовано на Гуляйпільському напрямку.

Кількість боїв на фронті за добу зменшилася, найгарячіше - на Гуляйпільському напрямку: карта від Генштабу

159 боїв сталося на фронті минулої доби, що на чверть менше, ніж днем раніше, найбільше - на Гуляйпільському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 13 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 101 обстріл, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та в районі населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у напрямку Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втирати ворога: мінус 950 солдатів та майже 1000 БпЛА за добу13.01.26, 07:30 • 1054 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
