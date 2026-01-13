Количество боев на фронте за сутки уменьшилось, горячее всего – на Гуляйпольском направлении: карта от Генштаба

$43.080.09
12 января, 19:13 • 17266 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 30582 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 22362 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 23623 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 36899 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 19990 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 21274 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 44910 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 40042 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30658 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Популярные новости
"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве12 января, 21:21 • 13886 просмотра
Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА12 января, 22:33 • 8276 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами12 января, 23:25 • 11572 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 13362 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС02:17 • 7656 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 36906 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 38562 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 44911 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 41086 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 45557 просмотра
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 35755 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 31250 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 36913 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 38950 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 95033 просмотра
Количество боев на фронте за сутки уменьшилось, горячее всего – на Гуляйпольском направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений, что на четверть меньше, чем днем ранее. Больше всего боев зафиксировано на Гуляйпольском направлении.

Количество боев на фронте за сутки уменьшилось, горячее всего – на Гуляйпольском направлении: карта от Генштаба

159 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на четверть меньше, чем днем ранее, больше всего - на Гуляйпольском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 13 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для поражения 7919 дронов-камикадзе и совершили 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, совершил 101 обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилипка, Графское.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в районе населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закитного, Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки13.01.26, 07:30 • 1936 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина