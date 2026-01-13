Количество боев на фронте за сутки уменьшилось, горячее всего – на Гуляйпольском направлении: карта от Генштаба

159 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на четверть меньше, чем днем ранее, больше всего - на Гуляйпольском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 13 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для поражения 7919 дронов-камикадзе и совершили 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, совершил 101 обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилипка, Графское.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в районе населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закитного, Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

