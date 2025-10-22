Kia Telluride 2027: офіційні тизери розкривають вигляд нового кросовера

Kia Telluride 2027 офіційно показали на тизерних зображеннях, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Продаж автомобіля, випущеного в 2019 році, зазвичай знижується в міру старіння моделі. Однак Kia Telluride суперечить цій тенденції. Постачання лише до США зростають уже кілька років поспіль - у 2024 році Kia продала 115 504 автомобілі, і є всі шанси, що цей рік буде ще кращим, адже до вересня продаж повнорозмірного бензинового кросовера (SUV) зріс на 13%.

Попри те, що він все ще набирає обертів, друге покоління на підході. Прем'єра відбудеться 20 листопада на автосалоні у Лос-Анджелесі 2025 Los Angeles Auto Show. Хоча попередня модель залишається у продажу як модель 2025 модельного року, її наступник з'явиться в автосалонах лише у 2027 модельному році.

Напередодні дебюту Kia опублікувала кілька тизерних зображень.

Telluride поки що не готовий, але деякі деталі все ж таки видно. Він, як і очікувалося, квадратний і втілює новий дизайнерський підхід компанії, включаючи оновлену інтерпретацію вертикальних фар. Передня частина автомобіля нагадує EV9, але зберегла функціональну решітку радіатора для охолодження двигуна.

Під капотом слід чекати на ті ж силові агрегати, що і у спорідненої моделі Palisade. Трирядний кросовер Hyundai оснащений новим атмосферним 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 287 к.с. з крутним моментом 360 Н·м. Як альтернатива пропонується гібридна установка, що поєднує 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом з двома електродвигунами, що в сумі забезпечує 329 к.с. та крутний момент 450 Н·м. Обидві конфігурації доступні з приводом на два чи чотири колеса.

Hyundai збільшила довжину Palisade на 6,5 см, а колісну базу - на 6,7 см. Збільшена довжина збільшила простір на третьому ряду сидінь, і версія Kia, імовірно, наслідуватиме цей приклад, пише видання. Palisade також став трохи ширшим і вищим, ніж раніше, що є ще однією підставою очікувати аналогічного зростання від Telluride.

Що стосується цін, то базова модель Hyundai Palisade 2026 починається з 41 035 доларів, а Telluride - з 37 885 доларів у США. Очікується, що наступне покоління флагманського кросовера Kia із двигуном внутрішнього згоряння скоротить цей розрив.

