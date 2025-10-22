Kia Telluride 2027: офіційні тизери розкривають вигляд нового кросовера

$41.740.01
48.470.19
ukenru
12:50 • 70 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11273 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13704 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20133 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 28937 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27415 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35167 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45593 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44052 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35311 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.9м/с
73%
749мм
Популярнi новини
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 16101 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 26815 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 36399 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 29122 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13498 перегляди
Публікації
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 9272 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 11198 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13544 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto08:35 • 20134 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 28941 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Йонас Гахр Сторе
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 26185 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 41378 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 51082 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 41283 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 97024 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

Kia Telluride 2027: офіційні тизери розкривають вигляд нового кросовера

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Kia Telluride 2027 офіційно показали на тизерних зображеннях перед прем'єрою 20 листопада на автосалоні у Лос-Анджелесі. Постачання моделі зростають, а друге покоління отримає новий дизайн та гібридну установку.

Kia Telluride 2027: офіційні тизери розкривають вигляд нового кросовера

Kia Telluride 2027 офіційно показали на тизерних зображеннях, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Продаж автомобіля, випущеного в 2019 році, зазвичай знижується в міру старіння моделі. Однак Kia Telluride суперечить цій тенденції. Постачання лише до США зростають уже кілька років поспіль - у 2024 році Kia продала 115 504 автомобілі, і є всі шанси, що цей рік буде ще кращим, адже до вересня продаж повнорозмірного бензинового кросовера (SUV) зріс на 13%.

Попри те, що він все ще набирає обертів, друге покоління на підході. Прем'єра відбудеться 20 листопада на автосалоні у Лос-Анджелесі 2025 Los Angeles Auto Show. Хоча попередня модель залишається у продажу як модель 2025 модельного року, її наступник з'явиться в автосалонах лише у 2027 модельному році. 

Напередодні дебюту Kia опублікувала кілька тизерних зображень.

Telluride поки що не готовий, але деякі деталі все ж таки видно. Він, як і очікувалося, квадратний і втілює новий дизайнерський підхід компанії, включаючи оновлену інтерпретацію вертикальних фар. Передня частина автомобіля нагадує EV9, але зберегла функціональну решітку радіатора для охолодження двигуна.

Під капотом слід чекати на ті ж силові агрегати, що і у спорідненої моделі Palisade. Трирядний кросовер Hyundai оснащений новим атмосферним 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 287 к.с. з крутним моментом 360 Н·м. Як альтернатива пропонується гібридна установка, що поєднує 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом з двома електродвигунами, що в сумі забезпечує 329 к.с. та крутний момент 450 Н·м. Обидві конфігурації доступні з приводом на два чи чотири колеса.

Hyundai збільшила довжину Palisade на 6,5 см, а колісну базу - на 6,7 см. Збільшена довжина збільшила простір на третьому ряду сидінь, і версія Kia, імовірно, наслідуватиме цей приклад, пише видання. Palisade також став трохи ширшим і вищим, ніж раніше, що є ще однією підставою очікувати аналогічного зростання від Telluride.

Що стосується цін, то базова модель Hyundai Palisade 2026 починається з 41 035 доларів, а Telluride - з 37 885 доларів у США. Очікується, що наступне покоління флагманського кросовера Kia із двигуном внутрішнього згоряння скоротить цей розрив.

Kia America відкликає сотні тисяч Telluride: стали відомі причини02.08.25, 17:33 • 5243 перегляди

Юлія Шрамко

Авто
Hyundai
Сполучені Штати Америки